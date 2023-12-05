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Игроки пожаловались на волну ошибочных VAC-блокировок в CS 2

Игроки пожаловались на волну ошибочных VAC-блокировок в CS 2
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Сегодня, 5 декабря, геймеры стали массово жаловаться на блокировку аккаунтов в Counter-Strike 2. Они уверяют, что не нарушали никаких правил, но система VAC всё равно забанила их в игре.

По подсчётам одного из трейдеров, всего было заблокировано более 200 пользователей, у некоторых на аккаунтах есть дорогие скины (общая сумма может составлять более $ 1,2 млн). Забаненные геймеры указывают, что не стали бы рисковать своим инвентарём, другие отмечают, что бан был получен после обновления драйверов.

Как и обычно в таких случаях, Valve не реагирует на массовые жалобы, но разбирает отдельные случаи блокировок при обращении в техподдержку — если удастся установить ошибку, то VAC-бан с аккаунта будет снят.

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