«Кунг-Фу Панда 4» будет длиться 1 час и 34 минуты

По информации сервиса по продажам билетов Fandango, хронометраж четвёртой части «Кунг-Фу Панды» составит 1 час и 34 минуты. Если картина действительно будет столько идти, то она станет второй во франшизе по длительности.

Обычно информация от Fandango оказывается достоверной, поэтому и в этот раз можно не сомневаться.

«Кунг-фу Панда 4» расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых врагов. В том числе и в великого злодея Тай Лунга.

Премьера «Кунг-фу Панды 4» состоится уже 8 марта. Картина не выйдет в России официально, но доберётся до кинотеатров страны обходными путями. В дубляже студии Red Head Sound к озвучке главного героя вернётся Михаил Галустян. Помимо него, свои роли вновь сыграют Александр Хотченков (Мастер Шифу), Олег Форостенко (Мистер Пинг) и Владимир Антоник (Тай Лунг).