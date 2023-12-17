«Кунг-фу Панда 4» будет «самой эпичной» частью серии

Уже через несколько месяцев состоится премьера «Кунг-фу Панды 4» — продолжения знаменитой серии мультфильмов о Панде по имени По. Сиквел расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира, и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых врагов.

В честь выхода первого трейлера «Кунг-фу Панды 4» режиссёр Майк Митчелл поделился первыми деталями грядущего мультфильма. Он подтвердил, что изначально авторы планировали снять шесть картин, поэтому четвёртая часть может стать первым фильмом в новой трилогии. Однако авторы стремились, чтобы она была самодостаточной и лучшей во всей франшизе.

Очень вероятно, что «Кунг-фу Панда 4» положит начало новой трилогии. Не думаю, что кому-то когда-нибудь надоест видеть Джека Блэка в роли этой панды. Он постоянно придумывает его знаменитые фразочки, и мы можем наблюдать за этим вечно. Что касается четвёртой части, то мы создали самую эпичную и лучшую часть франшизы.

Премьера анимационной ленты «Кунг-фу Панда 4» состоится уже 8 марта. Картина наверняка доберётся до России с помощью неофициального проката, а к озвучке главного героя вернётся Михаил Галустян.