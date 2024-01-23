Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач мечтает сняться в Голливуде

Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана», дал интервью изданию «Сноб», в котором рассказал о своих целях, работе над «Словом пацана» и о том, с кем бы хотел сходить на свидание.

Выбор актёра пал на модель Кайли Дженнер. Кемстач отметил, что сейчас у него вряд ли найдётся время на отношения, да и к тому же на это влияет юный возраст Леона.

С Кайли Дженнер. Но, честно признаться, мне сейчас не до отношений. По мне, в 15 лет бессмысленно встречаться, ведь в большинстве случаев это ни к чему не приводит. А оставить какой-то осадок может вполне, причём не всегда безобидный. Нет, конечно, я не отговариваю ребят встречаться. Бывают случаи, как у одноклассников моей бабушки, когда люди с первого класса были вместе, потом поженились, построили семью и сейчас планируют вместе состариться.

По словам Кемстача, его цель — сняться в Голливуде и значить для людей в целом намного больше, чем он значит сейчас.

На вопрос о втором сезоне «Слова пацана» Кемстач не стал отвечать подтверждением или опровержением.

Честно говоря, мы ещё сами не знаем. На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссёра со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет.