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Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов — СМИ

Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов — СМИ
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Журналисты издания ТАСС сообщили, что Microsoft начала отключать российские компании от доступа к облачным сервисам. По словам представителя компании Softline, введённые ограничения уже затронули клиентов с подписками на Power BI, Visio и Project.

Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5-10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project.

Напомним, изначально американская корпорация хотела отключить российских клиентов от облачных сервисов ещё в конце марта. Однако после наступления указанного срока по какой-то причине заказчики всё так же продолжали пользоваться продуктами Microsoft.

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