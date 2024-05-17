Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов — СМИ

Журналисты издания ТАСС сообщили, что Microsoft начала отключать российские компании от доступа к облачным сервисам. По словам представителя компании Softline, введённые ограничения уже затронули клиентов с подписками на Power BI, Visio и Project.

Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5-10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project.

Напомним, изначально американская корпорация хотела отключить российских клиентов от облачных сервисов ещё в конце марта. Однако после наступления указанного срока по какой-то причине заказчики всё так же продолжали пользоваться продуктами Microsoft.