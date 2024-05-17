Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы боевика «Министерство неджентльменских дел» в России превысили 100 млн рублей

Сборы боевика «Министерство неджентльменских дел» в России превысили 100 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

17 мая сборы боевика «Министерство неджентльменских дел» в российском прокате превысили 100 млн рублей. В данную сумму также входит заработок от предпродажи билетов. Официальная премьера ленты в стране состоялась 13 мая.

Фото: «Фонд Кино»

Действие фильма разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Режиссёром выступил Гай Ричи.

Наши впечатления от фильма
Обзор фильма «Министерство неджентльменских дел»: весёлый проходняк от Гая Ричи
Обзор фильма «Министерство неджентльменских дел»: весёлый проходняк от Гая Ричи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android