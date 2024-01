Документальный фильм о разработке The Last of Us 2 выйдет 2 февраля

Студия Naughty Dog назвала дату выхода Grounded II — документального фильма о создании игры The Last of Us Part 2. Проект можно будет посмотреть уже 2 февраля на YouTube-канале разработчиков или прямо в ремастере The Last of Us 2 через отдельный пункт в меню.

Видео доступно на YouTube-канале Naughty Dog. Права на видео принадлежат Sony.

Grounded II: Making The Last of Us Part 2 расскажет о сложной разработке продолжения культовой The Last of Us. Изначально игра должна была выйти 21 февраля 2020 года, но релиз перенесли на 29 мая из-за пандемии коронавируса.

Между этими датами произошла масштабная утечка материалов по игре с записями игрового процесса и сюжетными роликами. После этого проект отложили до финальной даты: 19 июня. Для оригинальной The Last of Us также выходил документальный фильм о её создании — его можно посмотреть на YouTube.