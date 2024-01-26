Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фортнайт вернут на айфон благодаря новым законам Европы

Fortnite вернут на iOS благодаря новым законам Европы
Комментарии

Fortnite благодаря новым законам Европейского союза смогут вернуть на устройства под управлением iOS — на iPhone и iPad. К 7 марта Apple должна запустить возможность скачивать альтернативные магазины, о чём стало известно несколько часов назад

Epic Games, главный противник текущей «монополии» Apple на iOS, сразу же объявила о планах запустить Epic Games Store на iOS — а вместе с ним и вернуть на платформу Fortnite.

Помните Fortnite на iOS? А может мы вернём его! До конца 2024 года Fortnite вернётся в Европе на iOS через Epic Games Store (спасибо DMA — важному новому закону в Европе).

Важно понимать, что пока закон актуален только для жителей Европы, однако каким образом будет происходить ограничение, неизвестен.

Материалы по теме
Apple официально позволит делать сторонние магазины приложений для iPhone
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android