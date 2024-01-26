Fortnite вернут на iOS благодаря новым законам Европы

Fortnite благодаря новым законам Европейского союза смогут вернуть на устройства под управлением iOS — на iPhone и iPad. К 7 марта Apple должна запустить возможность скачивать альтернативные магазины, о чём стало известно несколько часов назад

Epic Games, главный противник текущей «монополии» Apple на iOS, сразу же объявила о планах запустить Epic Games Store на iOS — а вместе с ним и вернуть на платформу Fortnite.

Помните Fortnite на iOS? А может мы вернём его! До конца 2024 года Fortnite вернётся в Европе на iOS через Epic Games Store (спасибо DMA — важному новому закону в Европе).

Важно понимать, что пока закон актуален только для жителей Европы, однако каким образом будет происходить ограничение, неизвестен.