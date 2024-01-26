Криштиану Роналду стал 12-м лучшим игроком года в игре EA Sports FC 24

26 января в EA Sports FC 24 завершилось голосование за 12-го лучшего игрока года. Победу с большим отрывом одержал нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду — он с большим отрывом опередил полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде и правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Разработчики уже выпустили усиленную карточку португальца в EA Sports FC 24 с общим рейтингом 95 и усиленными характеристиками.

Фото: Electronic Arts

Кроме того, в игру добавили набор карточек «Почётное упоминание TOTY». В него вошли футболисты, которые также заслужили попасть в список лучших спортсменов года, однако не прошли по итогам пользовательского голосования. Среди них оказались, например, форвард «Баварии» Гарри Кейн, фланговый нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

Фото: Electronic Arts

Сейчас усиленные версии футболистов вместе с Криштиану Роналду можно выбить в EA Sports FC 24 из наборов или приобрести на трансферном рынке.