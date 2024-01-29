Новая Deus Ex отменена после двух лет разработки — Джейсон Шрайер

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщил, что Embracer Group приняла решение прекратить разработку новой части Deus Ex.

Над игрой около двух лет трудились в студии Eidos. Но теперь проект отменили, а некоторых разработчиков уволили. Решение принято в рамках кампании по сокращению расходов.

Проект новой Deus Ex начали реализовывать в 2022 году, однако активная часть должна была стартовать в ближайшие месяцы. Официально игра ещё не была анонсирована.

Ранее Embracer Group отменила работу над новой Red Faction, а также закрыла ряд дочерних студий, включая New World Interactive и Free Radical. Только в ноябре компанию из-за реструктуризации покинули около 5% сотрудников.