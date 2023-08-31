Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 5
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создателей Saints Row и Red Faction закрыли: студии Volition больше нет

Создателей Saints Row и Red Faction закрыли: студии Volition больше нет
Комментарии

В июне издательство Embracer Group объявила о масштабной реструктуризации бизнеса. Сегодня, 31 августа, стало известно, что компания закрыла создателей серии Saints Row и Red Faction — студия Volition перестала существовать.

Фото: Twitter

В сообщении о закрытии издатель сообщил, что окажет помощь в трудоустройстве бывшим сотрудникам Volition. Вероятно, ряд разработчиков перейдут в другие внутренние студии Embracer Group. Само издательство приобрело Volition в 2018 году.

Хотим сказать спасибо всем нашим фанатам за многолетнюю любовь и поддержку. Мы вас никогда не забудем.

В 2022 году студия выпустила скандальный перезапуск Saints Row. Многие фанаты франшизы не оценили новое видение серии, поэтому игру приняли весьма прохладно.

Последняя игра Volition скоро войдёт в подписку PS Plus
Объявлены бесплатные игры PS Plus на сентябрь 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android