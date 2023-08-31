Создателей Saints Row и Red Faction закрыли: студии Volition больше нет

В июне издательство Embracer Group объявила о масштабной реструктуризации бизнеса. Сегодня, 31 августа, стало известно, что компания закрыла создателей серии Saints Row и Red Faction — студия Volition перестала существовать.

Фото: Twitter

В сообщении о закрытии издатель сообщил, что окажет помощь в трудоустройстве бывшим сотрудникам Volition. Вероятно, ряд разработчиков перейдут в другие внутренние студии Embracer Group. Само издательство приобрело Volition в 2018 году.

Хотим сказать спасибо всем нашим фанатам за многолетнюю любовь и поддержку. Мы вас никогда не забудем.

В 2022 году студия выпустила скандальный перезапуск Saints Row. Многие фанаты франшизы не оценили новое видение серии, поэтому игру приняли весьма прохладно.