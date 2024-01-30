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Потрясающий уровень фотореализма показали в Cyberpunk 2077 с модами — видео

Потрясающий уровень фотореализма показали в Cyberpunk 2077 с модами — видео
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Энтузиасты довели мир Cyberpunk 2077 до невероятного уровня реалистичности и выложили получившийся результат на YouTube.

Геймеры запустили игру на ПК с видеокартой RTX 4090, включив DLSS 3.5 и трассировку лучей. Кроме того, были установлены два графических мода — Nova LUT и Cyberpunk 2077 HD Reworked Project, а также кастомные шейдеры от авторов видео.

Результат поразил пользователей: на видео в качестве 8K изображение действительно трудно отличить от реальной жизни.

Видео доступно на YouTube-канале NextGen Dreams. Права на видео принадлежат NextGen Dreams.

Ранее авторы серии Battlefield объявили о поиске директора по визуальным эффектам для новой игры — они хотят добавить в проект самую реалистичную разрушаемость в истории.

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