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Стартовали съёмки «Аватара 4» — премьера в 2029 году

Стартовали съёмки «Аватара 4» — премьера в 2029 году
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Американский актёр Стивен Лэнг опубликовал новое фото в своих соцсетях в специальном костюме, предназначенном для съёмок сцен с захватом движения. На его обмундировании написано Куоритч — это фамилия главного антагониста во вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Костюм с именем Майлза Куоритча

Костюм с именем Майлза Куоритча

Фото: Соцсети Стивена Лэнга

Таким образом, Лэнг намекнул на возобновление работы над следующей частью серии — «Аватаром 4». Его события развернутся спустя шесть лет после сюжета триквела, однако каких-либо подробностей о нём пока нет. Тем временем «Аватар 3» уже отснят и сейчас находится в стадии постпроизводства.

Изначально третий фильм должен был выйти в 2024 году, но Disney перенесла его на 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать финальный «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го.

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