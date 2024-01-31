В России стартовали продажи видеокарты RTX 4080 Super — цена от 146 тысяч рублей

31 января в России стартовали продажи видеокарты RTX 4080 Super. Стоимость графического ускорителя начинается от 146 тысяч рублей. Первым отечественным ритейлером, у которого он появился в ассортименте, стал «Ситилинк».

В DNS продажи видеокарты пока не запустили, однако наверняка в ближайшее время стартуют и там.

Стоимость RTX 4070 Super в «Ситилинке»

MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming Slim — 146 тысяч рублей

Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2 — 147 тысяч рублей

MSI GeForce RTX 4080 Super Ventus 3X — 146 тысяч рублей

Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Aero — 151 тысяча рублей

Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Master — 160 тысяч рублей

После тестов эксперты пришли к выводу, что RTX 4080 Super — достойная замена обычной RTX 4080, которая продаётся на $ 200 дороже. Чип всё ещё заметно уступает флагману в лице RTX 4090, однако при более низкой цене это вполне достойная альтернатива.