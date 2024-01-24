В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070 Ti Super — цена от 103 тысяч рублей

24 января у российских ритейлеров появилась в продаже видеокарта RTX 4070 Ti Super. Стоимость графического ускорителя начинается от 103 тысяч рублей при средней цене в € 870 в Европе (около 85 тысяч рублей).

Так, Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream OC в «Ситилинке» продаётся за 103 400 рублей. Версия от MSI обойдётся в 106 770 рублей, а от Gigabyte — в 113 900 рублей. В ближайшее время новинка также появится и в DNS, примерная стоимость графических чипов пока неизвестна.

Ранее GeForce RTX 4070 Ti Super уже протестировали блогеры и зарубежные издания. Обозреватели пришли к выводу, что она лишь на несколько процентов мощнее своей предшественницы RTX 4070 Ti и слабее почти на 9% своего конкурента в лице AMD Radeon RX 7900 XT.