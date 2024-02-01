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Microsoft изменила интерфейс установки Windows — впервые за 11 лет

Microsoft изменила интерфейс установки Windows — впервые за 11 лет
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В конце января Microsoft выпустила новый билд WIndows 11, который уже доступен тестировщикам операционной системы. Как обратили внимание в издании XDA Developers, компания впервые за много лет переработала интерфейс установки ОС.

Так, теперь во время запуска исполняемого файла сменился фон — с фиолетового на белый. Разработчики также перенесли кнопку восстановления Windows в центр экрана, чтобы пользователям было легче её обнаружить. Теперь она находится чуть ниже полной переустановки операционной системы. В последний раз Microsoft меняла интерфейс во время переустановки Windows 8 в 2012 году — более 11 лет назад.

Прошлый и текущий интерфейс установки Windows 11

Прошлый и текущий интерфейс установки Windows 11

Фото: XDA Developers

Помимо нового интерфейса установки Windows, в новом билде появилась функция Voice Clarity. Она улучшает качество голосов во время звонков. Кроме того, экранный диктор теперь лучше распознаёт текст на картинках и поддерживает чтение комментариев в Word.

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