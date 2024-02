Фильм «Падение империи» выйдет в России 11 апреля — за день до мировой премьеры

На этой неделе стало известно, что выход фильма «Падение империи» состоится в России 11 апреля — за день до мировой премьеры. Ранее ожидалось, что картина появится в кинотеатрах страны только 16 мая.

Сюжет ленты расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст (трилогия «Человек-паук»), Джесси Племонс (сериал «Во все тяжкие»), Ник Офферман (сериал The Last of Us) и Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж 2»). Сценаристом и постановщиком картины выступил Алекс Гарленд («28 дней спустя», «Пляж», «Пекло»).