Вышел дублированный трейлер фильма «Падение империи»

Компания «Атмосферное кино» опубликовала официальный дублированный трейлер фильма «Падение империи». Так как ленту прокатывает A24, она официально выйдет в России с полноценной озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сюжет ленты расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом и постановщиком картины выступил Алекс Гарленд.

Премьера ленты в России состоится 16 мая. Во всём мире фильм выйдет в апреле.