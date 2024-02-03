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Герой Мадса Миккельсена не появится в Death Stranding 2

Герой Мадса Миккельсена не появится в Death Stranding 2
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После показа нового трейлера Death Stranding 2: On The Beach многие фанаты начали заваливать Хидео Кодзиму вопросом, появится ли в сиквеле герой Мадса Миккельсена. Теперь геймдизайнер официально заявил, что Клиффорда «Клиффа» Унгера не будет в игре — его история завершилась в первой части.

Мы получили от вас множество сообщений, что вы хотите увидеть Клиффа в DS2. Однако Мадс не появится в Death Stranding 2: On the Beach.

Сюжет продолжения развернётся после событий первой части и будет посвящён восстановлению цивилизации после глобальной катастрофы. Его деталей нет. Судя по трейлеру, геймплей сильно не изменится, однако его показали вскользь, а полноценной демонстрации всё же не было.

Релиз Death Stranding 2: On The Beach состоится в 2025 году.

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