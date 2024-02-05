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Игру про Индиану Джонса и Starfield выпустят на PS5 — СМИ

Игру про Индиану Джонса и Starfield выпустят на PS5 — СМИ
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Сразу несколько крупных СМИ сообщили об интересных планах Microsoft на свои релизы. По данным издания The Verge, игру про Индиану Джонса планируют выпустить в декабре для ПК и Xbox Series, а затем тайтл якобы выйдет и на PS5. Притом разница между выходом на Xbox и PS5 составит всего несколько месяцев.

Это, по словам журналистов The Verge, часть новой стратегии Microsoft по продвижению своих игр через мультиплатформенность.

Информация от издания Xbox Era ещё интереснее. Если верить ей, Microsoft хочет портировать Starfield на PS5. Случится это после релиза Shattered Space — первого дополнения для проекта. Изданию также сообщили, что Microsoft сделала дополнительные инвестиции для успешного портирования на консоль Sony.

На фоне этого слухи про Hi-Fu Rush кажутся не такими уж и безумными. Игру якобы хотят выпустить на PS5 и Nintendo Switch до конца марта этого года, то есть в течение двух месяцев.

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