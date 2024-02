«Это было чертовски тяжело»: как Naughty Dog сделала культовую The Last of Us 2

Студия Naughty Dog выпустила Grounded 2: Making The Last of Us Part II — документальный фильм о разработке The Last of Us 2. На протяжении двух часов авторы показали, насколько тяжёлым и эмоциональным было производство сиквела одной из самых высокооценённых игр в истории игровой индустрии.

Мы уже посмотрели картину и тезисно рассказываем об интересных фактах из разработки самой провокационной игры Sony.

Разработка The Last of Us 2 стартовала в 2013 году

Разработка The Last of Us 2 началась практически сразу после выхода первой части — летом 2013 года. Авторы понимали, что рассказали законченную историю, однако многие вопросы остались зависшими в воздухе — на них они и решили ответить.

Первые идеи сиквела у автора вселенной Нила Дракманна появились ещё во время работы над ремастером The Last of Us для PS4 (2014). Одним из важнейших вдохновений стало живое выступление Троя Бейкера (Джоэл) и Эшли Джонсон (Элли) на One Night Live летом 2014 года — они сыграли небольшой эпизод, в котором главный герой учит свою приёмную дочь игре на гитаре.

Элли пробует играть на гитаре в небольшой сцене на One Night Live Фото: Sony

Студия начала работать над концепт-артами и сюжетом, а у авторов постепенно появлялось чёткое понимание, какой должна быть The Last of Us 2.

Однако в дело вмешалась Uncharted 4 — разработчикам пришлось бросить все силы на создание новых приключений Нэйтана Дрейка. К работе над The Last of Us 2 авторы вернулись уже после выхода приключения — во второй половине 2016 года. Команда в короткие сроки создала небольшой эпизод, в котором окровавленная Элли играет на гитаре и обещает Джоэлу «убить всех до единого».

Этот ролик стал тем самым тизером, который впервые показали на PlayStation Experience 2016.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Основа продолжения

Ещё до старта разработки The Last of Us 2 разработчики понимали, что для создания сиквела нужна «история, достойная рассказа». В этот момент Нила Дракманна заинтриговала идея о цикле насилия — как некоторые события вызывают насилие, порождающее ещё большее насилие.

Разве не здорово будет создать игру, которая позволит безопасно исследовать насилие, сочувствие и эмпатию?

Вместе с этой идеей всё встало на свои места — катализатором для второй части стало убийство врача, который в финале The Last of Us собирался прооперировать Элли и создать вакцину от кордицепса. По сюжету Джоэл в любом случае убивал этого доктора, несмотря на попытки игроков побыть пацифистами. Персонаж оказывался отцом Эбби — второй главной героини сиквела.

Это событие запускает цикл насилия, который и приводит к брутальному противостоянию Эбби и Элли в The Last of Us 2. Обе абсолютно уверены в том, что делают правильную вещь: одна мстит за своего убитого отца, вторая выслеживает и уничтожает убийц своего приёмного отца. В Naughty Dog стремились показать историю с двух ракурсов, не выбирая фаворита.

Эбби и её команда в The Last of Us Part 2 Фото: Sony

Из-за масштаба истории и ухода своего коллеги Брюса Стрейли (они вместе работали над Uncharted 2, The Last of Us и Uncharted 4) Нил Дракманн решил привлечь к работе над сиквелом ещё одного человека. Им стала Хэлли Гросс, сценаристка «Мира Дикого Запада» и «Банши».

Девушке сразу понравились сюжет и темы, затрагиваемые в The Last of Us 2, однако некоторые вещи ей всё же пришлось переделать. В первую очередь Хэлли стала ответственной за интимные моменты сиквела, включая отношения между персонажами. Именно она предложила сделать Дину, подругу Элли, беременной.

Нил Дракманн и Хэлли Гросс во время работы над сценарием The Last of Us 2 Фото: Sony

Исполнителю роли Джоэла Трою Бейкеру очень тяжело дался сценарий второй части. Именно он когда-то предложил убить героя в финале первой The Last of Us, однако подобное событие в продолжении всё равно выбило почву у него из-под ног. Но без этой ситуации у Элли (и у игроков) не было бы настолько мощной мотивации добраться до Эбби и отомстить за столь любимого героя, признаётся актёр.

Сначала авторы The Last of Us 2 вдохновлялись… Bloodborne

Культовая Bloodborne от разработчиков Dark Souls оказала настолько большое влияние на Naughty Dog, что первые версии The Last of Us 2 сильно напоминали творение Хидетаки Миядзаки. Так, сперва авторы делали ставку на ближний бой, а в игре должен был появиться большой мир, который было бы интересно постепенно исследовать.

По итогам первых внутренних тестов выяснилось, что открытый мир плохо подходит более сфокусированной и сюжетной The Last of Us, поэтому от задумки отказались. При этом авторы всё равно сохранили концепцию очень живого мира, который выступает ещё одним главным героем продолжения, а также детализированных больших локаций с проработанным окружением.

Одна из первых версий The Last of Us 2 с большими открытыми локациями Фото: Sony

Производство The Last of Us 2 шло по плану, и в январе 2017 года Naughty Dog начала разработку грядущего демо для показа первого геймплея на E3 2017. Разработчики хотели показать аудитории небольшую кат-сцену, переходящую в игровой процесс, однако в дело опять вмешался Uncharted — некоторым отделам пришлось помочь с производством Uncharted: The Lost Legacy.

В результате Naughty Dog отказалась от большого показа на E3 2017 и работала над демонстрацией без дедлайна.

Первый показ Эбби и критика насилия

Вместо создания геймплейной демонстрации разработчики сфокусировались на первом показе Эбби с жестокой сцены в лесу. Авторы заигрывали с аудиторией и не рассказали, каким образом персонаж связан с Джоэлем и Элли, отмечая лишь, что она сыграет важную роль в продолжении.

Первый трейлер с Эбби впервые показали на Paris Games Week 2017 вместе с анонсом актрисы озвучки — девушку сыграла Лора Бэйли, известная по Надин Росс в Uncharted 4 и Мэри Джейн в «Человеке-пауке».

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Окончательный внешний вид более мужественной Эбби пришёл разработчикам на ум далеко не сразу. В итоге авторы пришли к образу мускулистого персонажа, который серьёзно отличается от Джоэла и Элли. Разработчики сразу решили сделать её совсем другой не только внешне, но и с точки зрения геймплея — у неё появились более брутальные боевые анимации, своя ветка прокачки и даже безумный страх высоты.

После показов эпизода с Эбби в зарубежных изданиях появились критические материалы о The Last of Us 2, в которых журналисты ставили под сомнение участие женщин в производстве этого ролика. Сценаристку Хэлли Гросс взбесило такое отношение к себе — она напомнила, что женский пол тоже может рассказывать суровые истории о насилии и в этом нет ничего необычного.

Демонстрация геймплея и обвинения в подделке трейлера

Помните тот самый геймплейный фрагмент для E3 2017, который Naughty Dog отложила в длинный ящик? Он был готов к январю 2018 года — авторы планировали больше не вносить никаких изменений и не поддаваться привычному чувству, что «демо можно сделать ещё лучше». И они вновь просчитались.

В итоге студия почти полностью переделала демо, сделав ставку на открытые пространства, тёмное время суток, густой туман и адреналиновую драку. После выхода демо на Е3 2018 разработчиков обвинили в поддельном трейлере — якобы подобный уровень анимации просто невозможен на PS4.

Видео доступно на YouTube-канале Videogmz. Права на видео принадлежат Sony.

Как показала релизная версия, всё возможно, если команда работает в режиме полной самоотдачи и готова устанавливать новые планки для всей индустрии. Разработчики постоянно стремились к перфекционизму и старались отполировать тот или иной элемент до блеска.

После обвинений в сторону студии о «фейковых анимациях» руководство попросило сотрудников не комментировать эту ситуацию в соцсетях. Вместо этого авторы сосредоточились на том, чтобы именно такой уровень проработки был в самой игре на релизе.

Кранчи, пандемия и перенос

Весной 2019 года в Naughty Dog прекрасно понимали, что не успеют выпустить The Last of Us 2 до конца года. Авторы установили новую дату выхода — февраль 2020-го — однако даже с запасом почти в год работы было ещё очень много.

Сотрудники постепенно начали кранчить — работать сверхурочно, чтобы уложиться в график. Так, звуковой отдел тратил дополнительные часы на записи шумов, восклицаний и криков, дизайнеры уровней наполняли локации новыми деталями, сценаристы переделывали некоторые реплики, а программисты постоянно улучшали код.

Как вдруг в декабре началась эпидемия COVID-19. Разработчикам пришлось резко перестраиваться на работу из дома, хотя все процессы в Naughty Dog были налажены исключительно на работу в офисе.

Маска одного из разработчиков игры во времена COVID-19 Фото: Sony

После старта настоящей пандемии Sony пришлось отложить игру на неопределённый срок, а разработчики и вовсе засомневались в том, что кто-то захочет играть в игру про пандемию, когда она приносит столько негатива в реальном мире.

Захотят ли люди играть в игру про пандемию, когда вокруг настоящая пандемия?

Масштабная утечка и угрозы расправы

В документальном фильме Naughty Dog также затронула тему утечки The Last of Us 2, произошедшую в апреле 2020 года. Тогда в Сеть попали сюжетные спойлеры игры, включая неготовые кат-сцены, геймплейные отрывки и кадры из мультиплеера.

Сперва разработчики не могли понять, как именно произошла утечка — они даже подозревали в ней сотрудников компании. Оказалось, что слив произошёл благодаря нидерландскому хакеру, который взломал серверы студии. В результате многие игроки ознакомились с кусочками игры, узнали о смерти Джоэла, сделали выводы относительно сюжета и начали оскорблять разработчиков, угрожая им расправой.

Кадр из утёкшего геймплея The Last of Us 2 Фото: Sony

Больше всего негатива досталось Лоре Бэйли, которая исполнила роль Эбби. Пользователи писали ей оскорбления в соцсетях, угрожали ей и её семье, что серьёзно повлияло на её моральное состояние.

Каждый раз, когда я заходила в интернет, оскорбления и угрозы преследовали меня со всех сторон. Угрозы убийством, угрозы насилием… Наихудшие и особо серьёзные угрозы пришлось расследовать полиции, чтобы убедиться, что злоумышленники не живут где-то неподалёку. Знаете, они угрожали моему сыну, который тогда только появился на свет. Это было тяжело.

Лора Бэйли Фото: Sony

Как признался Нил Дракманн, финальные месяцы разработки были для него самым тяжёлым периодом в его жизни. Вокруг пандемия, важнейшие кадры из игры утекли в Сеть, точной даты релиза до сих пор нет, а вместо работы в офисе приходится доделывать проект у себя дома, находясь в полном одиночестве.

В конечном итоге дата релиза была установлена — 19 июня 2020 года. Настроение разработчикам подняли рецензии критиков, которые назвали The Last of Us 2 одной из лучших игр в истории. Их труд наконец-то оценили непредвзято, разбавив позитивом весь негативный фон вокруг произведения.

Будущее, сериал HBO и The Last of Us 3

После тяжёлой разработки The Last of Us 2 руководство Naughty Dog решило изменить подход к разработке игр. В компании появились полноценные продюсеры, которые отслеживают атмосферу в команде, устанавливают сроки и следят за тем, чтобы сотрудники больше никогда не перерабатывали. Как отмечают ветераны студии, впервые за долгое время в Naughty Dog появилась по-настоящему здоровая рабочая атмосфера.

Ближе к финалу фильма авторы также затронули сериал HBO. Трой Бэйкер и Эшли Джонсон поделились своими восторженными впечатлениями от проекта, в котором им удалось сыграть эпизодические роли. А вот Лора Бэйли пока не знает, какие эмоции она испытает от второго сезона, где Эбби сыграет другая актриса — Кейтлин Дивер.

Джоэл и Элли в сериале The Last of Us Фото: HBO

Своё последнее слово в фильме высказал Нил Дракманн. Создатель вселенной The Last of Us заявил, что придумал концепт для третьей части The Last of Us, которая свяжет все три части воедино, будучи самостоятельным проектом.

Долгие годы я не мог найти концепт для возможного продолжения, но недавно всё изменилось. У меня ещё нет сюжета, но у меня есть концепция для третьей игры, которая, на мой взгляд, так же восхитительна, как первая и вторая части. Она сама по себе, но связывает все три части. Поэтому у меня такое чувство, что в этой истории может быть ещё одна глава.

Разработчик не стал делиться никакими подробностями триквела, до релиза которого придётся подождать как минимум несколько лет — сейчас Naughty Dog вовсю трудится над другим проектом. Так что вселенная The Last of Us, видимо, продолжит расширяться после выхода второго сезона сериала от HBO.