Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Стрим A — Групповой этап
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киану Ривз почтил память Лэнса Реддика во время получения премии «Сатурн»

Киану Ривз почтил память Лэнса Реддика во время получения премии «Сатурн»
Аудио-версия:
Комментарии

В конце января стало известно, что на премии «Сатурн» появится премия Лэнса Реддика, а её первым лауреатом станет Киану Ривз. Так и случилось — Киану получил премию и выступил с небольшой речью про Реддика.

По словам Ривза, он очень ценил и уважал Реддика за его преданность своей работе и доброе отношение к другим людям. Более того, у него с Лэнсом были прекрасные дружеские отношения.

На протяжении более 25 лет Лэнс оставлял след и поднимал планку во всех произведениях искусства и жанрах, в которых он участвовал, не только своей игрой, но и тем, каким человеком он был.

Лэнс Реддик скончался в марте прошлого года — ему было 60 лет. Из его последних работ можно отметить роль консьержа в «Джоне Уике», коммандера Завалы в Destiny и Destiny 2, Сайленса в Horizon Zero Dawn

.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Присцилла: Элвис и я». Обзор кино
Каким получился фильм «Присцилла: Элвис и я». Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android