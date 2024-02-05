Киану Ривз почтил память Лэнса Реддика во время получения премии «Сатурн»

В конце января стало известно, что на премии «Сатурн» появится премия Лэнса Реддика, а её первым лауреатом станет Киану Ривз. Так и случилось — Киану получил премию и выступил с небольшой речью про Реддика.

По словам Ривза, он очень ценил и уважал Реддика за его преданность своей работе и доброе отношение к другим людям. Более того, у него с Лэнсом были прекрасные дружеские отношения.

На протяжении более 25 лет Лэнс оставлял след и поднимал планку во всех произведениях искусства и жанрах, в которых он участвовал, не только своей игрой, но и тем, каким человеком он был.

Лэнс Реддик скончался в марте прошлого года — ему было 60 лет. Из его последних работ можно отметить роль консьержа в «Джоне Уике», коммандера Завалы в Destiny и Destiny 2, Сайленса в Horizon Zero Dawn

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