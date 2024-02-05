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В производство запустили новую часть «Техасской резни бензопилой» — инсайдер

В производство запустили новую часть «Техасской резни бензопилой» — инсайдер
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По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, в производство запущен новый фильм из серии «Техасская резня бензопилой». Картина якобы выйдет под названием «Наследие».

В фильме расскажут о группе выживших, которая будет противостоять Кожаному лицу и его безумной семье. Интересно, что Рихтман даже поделился описанием фильма.

За пределами этого идиллического анклава скрывается заброшенный дом, где живет Кожаное лицо и его жуткая семья. В то время как хаос опускается на Оазис-Оукс, обычные семьи сталкиваются с дикарями Сойерами в мучительной битве за выживание, где стираются границы между добром и злом.

Других деталей инсайдер не предоставил. Также нет информации о касте и даже примерной дате выхода ленты.

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