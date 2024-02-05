Мишель Пфайффер и Мэттью Макконахи ведут переговоры, чтобы сняться в «Йеллоустоне»

По информации издания Puck, к новому сериалу по франшизе «Йеллоустона» могут присоединиться Мишель Пфайффер, известная по фильмам «Лицо со шрамом» и «Опасные связи», и Мэттью Макконахи, снявшийся в «Интерстелларе» и «Джентльменах».

Актёры сейчас якобы находятся на стадии переговоров. Интересно, что о потенциальном участии Макконахи сообщалось ещё в прошлом году, однако с тех пор новой информации не появлялось.

«Йеллоустоун» — популярное шоу Paramount Network. В декабре 2021 года на экраны вышел приквел — сериал «1883», а в декабре 2022 года состоялся выход ещё одного приквела — сериала «1923», в котором, кстати, сыграл Харрисон Форд.

Не исключено, что новый проект с Пфайффер и Макконахи тоже будет приквелом, или же артистов пригласят сняться в новом сезоне основного шоу.