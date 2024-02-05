«Создатель» и «Иван Васильевич» — самые популярные фильмы у российских пиратов в январе

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. опубликовало список самых популярных фильмов у российских пиратов в январе. Лидером топа первого месяца 2024 года внезапно стал «Создатель» — научно-фантастическая картина Гарета Эдвардса, вышедшая в онлайне в ноябре.

На второй строчке оказалась новогодняя комедия «Иван Васильевич меняет всё» от ТНТ, а замкнула тройку драмеди «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. В десятку также попали декабрьские новинки: «Вонка» с Тимоти Шаламе и «Аквамен 2» с Джейсоном Момоа.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в январе

«Создатель». «Иван Васильевич меняет всё». «Герой наших снов». «Воздушное ограбление». «Общество снега». «Аквамен и потерянное царство». «Вонка». «Крайне опасен». «Большая гонка. Ауди против Лянчи». «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня».