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Завершились съёмки сериала «Последний богатырь. Наследие» — премьера в 2024 году

Завершились съёмки сериала «Последний богатырь. Наследие» — премьера в 2024 году
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Онлайн-кинотеатр Start объявил о завершении съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». В честь этого события авторы выпустили небольшой ролик, подтвердив дату релиза — шоу выйдет в 2024 году. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Режиссёром проекта выступил Антон Маслов — соавтор нашумевших «Вампиров средней полосы». Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу сыграла Юлия Пересильд.

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