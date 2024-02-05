Кореец пытался избежать службы в армии из-за пацифизма — его подвела любовь к PUBG

Жителя Южной Кореи приговорили к 18 месяцам тюрьмы за попытку избежать обязательной службы в армии. По местным законам её должны проходить все трудоспособные мужчины в государстве.

В 2018 году неназванный осуждённый заявил, что он придерживается пацифизма, поэтому он отказался служить в армии. По его мнению, в вооружённых силах нарушаются права человека и отдаются несправедливые приказы. Однако корейский суд не нашёл никаких доказательств взглядов подсудимого — за свою жизнь он ни разу не участвовал в каких-либо антивоенных акциях и не помогал тематическим организациям.

Кроме того, судья усомнился в правдивости заявлений человека, взяв во внимание его любовь к шутеру PUBG: Battlegrounds. Представитель закона отметил, что видеоигры не имеют прямого отношения к реальности, однако подсудимый не имел ничего против насилия в виртуальном мире.

Подсудимый признал, что ему нравится играть в PUBG: Battlegrounds, в которой идёт речь об убийстве персонажей с помощью оружия. Видеоигры отличаются от реальности, однако тот факт, что подсудимый, который отказывается от военной службы, так как выступает против насилия и войны, получает удовольствие от подобной игры, заставляет суд усомниться в правдивости его отказа по соображениям совести.

В результате житель Южной Кореи проведёт в тюрьме 18 месяцев — примерно столько местные мужчины служат в сухопутных войсках.