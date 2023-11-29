Российская Question Mark вылетела с ЧМ по PUBG из-за сбоя электропитания на сцене

Российская команда Question Mark по PUBG: BATTLEGROUNDS со скандалом покинула чемпионат мира PUBG Global Championship 2023 в Бангкоке.

Во время 10-го матча стадии последнего шанса все четыре игрока QM вылетели из игры из-за сбоя электропитания на стенде. Организаторы отказались перезапускать матч — команда заняла 13-е место и набрала 0 очков.

Вероятно, эта проблема стоила Question Mark выхода в финал чемпионата мира. По итогам 12 игр коллектив занял 10-е место, до «зелёной зоны» российской команде не хватило трёх баллов.

Фото: Liquipedia

Игроки и зрители раскритиковали решение организаторов, однако те не стали менять свою позицию и состав участников финала. Question Mark занимает 18-е место на турнире и заработала $ 25 тыс.