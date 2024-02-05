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Звезду «Эйфории» и «Солтберна» Джейкоба Элорди обвинили в нападении на человека

Звезду «Эйфории» и «Солтберна» Джейкоба Элорди обвинили в нападении на человека
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Известный австралийский актёр Джейкоб Элорди находится под расследованием полиции из-за инцидента с нападением на человека в минувшую субботу — об этом первым сообщило местное отделение Daily Telegraph.

Ведущий радио KIIS FM Джошуа Фокс рассказал, что он подошёл к Элорди с включённой камерой и в шутку попросил у того немного воды из ванны, отсылаясь на момент из «Солтберна» с участием актёра.

В ответ Джейкоб попросил удалить видео и прекратить съёмку, но получил отказ от радиоведущего.

Я отказался, потому что мне стало некомфортно, а это было моё единственное доказательство. А потом Джейкоб просто повернулся и прижал меня к стене, а его руки оказались на моём горле».

В австралийской полиции сообщили, что получили заявление о нападении и сейчас продолжают расследование дела, хотя Фокс не получил никаких травм.

Джейкоб Элорди стал известен в 2019 году благодаря роли Нейта в сериале «Эйфория». Позже он сыграл Эвиса Пресли в фильме «Присцилла: Элвис и я», а также исполнил одну из главных ролей в «Солтберне».

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