Жена Брюса Уиллиса напишет книгу про опеку над своим мужем после страшного диагноза

Эмма Хеминг-Уиллис, жена Брюса Уиллиса, объявила о работе над автобиографической книгой, посвящённой уходу за своим мужем. Женщина в подробностях расскажет о последних годах своей жизни, начиная с постановки диагноза знаменитому актёру до опекунства над ним в течение нескольких последних лет.

У книги пока нет финального названия, а поступить в продажу она должна в 2025 году. Хеминг-Уиллис надеется, что её произведение послужит «вдохновляющим руководством для тех, кто ищет поддержки в борьбе с деменцией близкого человека». По её словам, семьи, столкнувшиеся с этим недугом, совсем не одиноки.

В 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. В конце 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.