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Дэвид Литч может снять новую часть «Мира Юрского периода»

Дэвид Литч может снять новую часть «Мира Юрского периода»
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По данным издания Deadline, Дэвид Литч ведёт переговоры, чтобы снять новую часть «Мира Юрского периода». Пока что Литч ещё не числится режиссёром, но это, похоже, вопрос времени.

Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля. Какой конкретно будет сюжет в новой ветке серии, пока неизвестно.

Из интересного: за сценарий ленты будет отвечать Дэви Кепп, сценарист первой части «Парка Юрского периода» с Сэмом Нилом. Важно отметить, что выпускать фильм будет Universal Pictures, а у неё и Литча сложились прекрасные отношения в ходе сотрудничества.

Премьера фильма намечена на 2 июля 2025 года.

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