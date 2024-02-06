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Microsoft расскажет о будущем Xbox на следующей неделе — вероятно, про эксклюзивы

Microsoft расскажет о будущем Xbox на следующей неделе — вероятно, про эксклюзивы
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Вчера интернет взорвался безумными слухами о новой стратегии Microsoft. Компания якобы выпустит на PS5 все свои эксклюзивы, включая Starfield, игру про Индиану Джонса, новую Hellblade, Gears of War и другие тайтлы.

Геймерское сообщество взбудоражилось, однако Microsoft никак не комментировала ситуацию, но с заявлением в соцсетях выступил Фил Спенсер. Он заявил, что на следующей неделе компания расскажет о своих новых планах. Судя по всему, как раз и состоится анонс обновлённой стратегии.

Мы слушаем и слышим вас. На следующей неделе мы планируем мероприятие, посвящённое бизнес-обновлению, на котором мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Следите за обновлениями.

Мероприятие Microsoft ожидается с 12 по 18 февраля.

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