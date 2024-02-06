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Создатель «Дэнни-призрака» хочет, чтобы Том Холланд сыграл в экранизации мультсериала

Создатель «Дэнни-призрака» хочет, чтобы Том Холланд сыграл в экранизации мультсериала
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Бутч Хартман, один из создателей мультсериала «Дэнни-призрак», хочет, чтобы главную роль в экранизации проекта сыграл Том Холланд. По мнению Хартмана, именно Холланд больше остальных подходит для образа Дэнни.

Определённо, это Том Холланд. Это должен быть он.

«Дэнни-призрак» — мультсериал, рассказывающий про Дэнни Фэнтона, который попадает в увлекательные ситуации каждый день! Маленький, тихий ребёнок, изгой в своей школе, 14-летний Дэнни всегда был немного странным, даже до происшествия в лаборатории папы, охотника за привидениями, которое дало ему суперсилы и привело к двойной жизни.

Любопытно, что в последнее время от инсайдеров ходят слухи о создании полнометражного фильма по мультсериалу. Более того, Том Холланд в соцсетях опубликовал пост и рассказал о скорых больших новостях.

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