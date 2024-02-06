В Larian Studios высказались о выпуске эксклюзивов Xbox на PS5

Всё геймерское сообщество со вчерашнего дня обсуждает слухи об изменённой стратегии Xbox. Якобы теперь компания сместит фокус с эксклюзивов и выпустит их на PS5 и даже Nintendo Switch, сделав игры доступнее.

На новость уже отреагировал Фил Спенсер, призвавший ждать официальных новостей на следующей неделе. Также свой комментарий оставил глава издательского подразделения студии Larian Майкл Даус. По его мнению, стратегия противоречивая, но выгодная с точки зрения бизнеса.

Даус подчеркнул, что фанаты Xbox зря злятся на Microsoft, поскольку их любимая экосистема никуда не денется, а игры станут доступны на большем количестве платформ, чем сейчас.

Люди были совершенно потрясены противоречивой стратегией Microsoft, направленной на то, чтобы заставить больше людей играть в игры для Xbox. Ваша любимая экосистема никуда не денется, но стратегии меняются со временем, чтобы убедиться, что бизнес работает.

Официально Microsoft поделится новостями в период с 12 по 18 февраля.