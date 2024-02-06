Детективный сериал «Шугар» с Колином Фарреллом стартует 5 апреля

Apple объявила, что детективный сериал «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли стартует 5 апреля. Вместе с этим компания предоставила несколько свежих кадров, на которых можно увидеть героя Фаррелла и других персонажей.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фаррелл играет Джона Шугара, американского частного детектива, расследующего таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. Пока Шугар пытается выяснить, что случилось с Оливией, он также раскроет семейные тайны Сигел: как хорошие, так и очень мрачные.

Сэм Кэтлин, Скотт Гринберг и Чип Вуселич выступают в качестве исполнительных продюсеров. Режиссёрами сериала выступили Фернандо Мейрелл и Адам Арки.

Всего будет восемь эпизодов. Все они выйдут на Apple TV+.