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Датамайнеры нашли в файлах Fortnite скины Шреддера и учителя Сплинтера

Датамайнеры нашли в файлах Fortnite скины Шреддера и учителя Сплинтера
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Датамайнеры сообщили, что нашли в файлах Fortnite скины Шреддера и учителя Сплинтера. Причём заклятый враг черепах получит две вариации облика, а их наставник — только одну.

Скины Шреддера

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Скин учителя Сплинтера

Фото: Epic Games

Ко всему прочему, в рамках коллаборации игроки получат тематические кирки, ховерборд, рюкзаки, набор с музыкальными композициями, загрузочные экраны, эмоции и граффити. Напомним, ранее в королевскую битву добавили облики самих Черепашек-ниндзя и журналистки Эйприл О'Нил.

Ожидается, что все перечисленные косметические предметы появятся во внутриигровом магазине уже 9 февраля — вместе с релизом патча 28.20. Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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