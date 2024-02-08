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Кристофер Нолан: мне не стыдно быть фанатом «Форсажа»

Кристофер Нолан: мне не стыдно быть фанатом «Форсажа»
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В июле прошлого года актриса Эмили Блант рассказала, что режиссёр Кристофер Нолан («Оппенгеймер», «Тёмный рыцарь») обожает серию фильмов «Форсаж». Недавно постановщик заявил, что ему не стыдно быть фанатом боевиков с Вином Дизелем.

Я постоянно смотрю эти фильмы, поскольку они мне нравятся. Нет необходимости делать это за один присест, ведь только в последних частях развивается очень специфическая арка мифологии. И вообще, я бы начинал просмотр с «Токийского дрифта».

Таким образом, знаменитый постановщик — не только автор крайне успешных кинолент, но и большой фанат кино, не стесняющийся рассказывать о своих вкусах. Это отличает Нолана от Мартина Скорсезе и некоторых других культовых режиссёров, критикующих современные блокбастеры и кинокомиксы.

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