Кристофер Нолан: мне не стыдно быть фанатом «Форсажа»

В июле прошлого года актриса Эмили Блант рассказала, что режиссёр Кристофер Нолан («Оппенгеймер», «Тёмный рыцарь») обожает серию фильмов «Форсаж». Недавно постановщик заявил, что ему не стыдно быть фанатом боевиков с Вином Дизелем.

Я постоянно смотрю эти фильмы, поскольку они мне нравятся. Нет необходимости делать это за один присест, ведь только в последних частях развивается очень специфическая арка мифологии. И вообще, я бы начинал просмотр с «Токийского дрифта».

Таким образом, знаменитый постановщик — не только автор крайне успешных кинолент, но и большой фанат кино, не стесняющийся рассказывать о своих вкусах. Это отличает Нолана от Мартина Скорсезе и некоторых других культовых режиссёров, критикующих современные блокбастеры и кинокомиксы.