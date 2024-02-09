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Вышел ролик с коллаборацией «Черепашек-ниндзя» и Fortnite

Вышел ролик с коллаборацией «Черепашек-ниндзя» и Fortnite
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Epic Games опубликовала синематик в честь скорого старта коллаборации между Fortnite и «Черепашками ниндзя». В ролике показали Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и Донателло, которые отбиваются от вражеского клана ниндзя.

В конце ролика показали Шреддера. Его пара скинов, кстати, появится со стартом ивента. Кроссоверное событие стартует сегодня в 17:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Сами облики Черепашек и Эйприл добавили в королевскую битву ранее, но не в рамках ивента, а сейчас начнётся полноценное событие с уникальными заданиями, наградами и прочим.

Помимо Черепашек, Шреддера и Эйприл, для покупки также станет доступен и учитель Сплинтер.

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