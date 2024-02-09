Ремастер The Last of Us 2 стал второй самой продаваемой игрой января в Европе

Издание GamesIndustry.biz опубликовало рейтинг самых продаваемых игр января 2024 года в Европе. Традиционно первое место занял футбольный симулятор EA Sports FC 24, а на второй строчке расположился ремастер The Last of Us 2 — он стартовал лучше ремейка первой части в 2,5 раза.

Тройку лидеров закрепила Hogwarts Legacy от Avalanche Software, а позади неё расположился шутер Call of Duty: Modern Warfare 3. Стоит отметить, что в топе учитывались как продажи цифровых копий, так и физических.

Топ-10 самых продаваемых игр января в Европе

EA Sports FC 24 The Last of Us: Part II Remastered Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 3 GTA V Tekken 8 Super Mario Bros Wonder (без учёта цифровых копий) Hellblade: Senua's Sacrifice Prince of Persia: The Lost Crown Need for Speed: Heat