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Ремастер The Last of Us 2 стал второй самой продаваемой игрой января в Европе

Ремастер The Last of Us 2 стал второй самой продаваемой игрой января в Европе
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Издание GamesIndustry.biz опубликовало рейтинг самых продаваемых игр января 2024 года в Европе. Традиционно первое место занял футбольный симулятор EA Sports FC 24, а на второй строчке расположился ремастер The Last of Us 2 — он стартовал лучше ремейка первой части в 2,5 раза.

Тройку лидеров закрепила Hogwarts Legacy от Avalanche Software, а позади неё расположился шутер Call of Duty: Modern Warfare 3. Стоит отметить, что в топе учитывались как продажи цифровых копий, так и физических.

Топ-10 самых продаваемых игр января в Европе

  1. EA Sports FC 24
  2. The Last of Us: Part II Remastered
  3. Hogwarts Legacy
  4. Call of Duty: Modern Warfare 3
  5. GTA V
  6. Tekken 8
  7. Super Mario Bros Wonder (без учёта цифровых копий)
  8. Hellblade: Senua's Sacrifice
  9. Prince of Persia: The Lost Crown
  10. Need for Speed: Heat
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