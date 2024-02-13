Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Windows 11 перестанет работать на ПК с устаревшими процессорами

Windows 11 перестанет работать на ПК с устаревшими процессорами
Аудио-версия:
Комментарии

Microsoft готовится ограничить работу Windows 11 на компьютерах с устаревшими процессорами. Как обратили внимание в издании WIndows Central, после выхода крупного апдейта 24H2 операционная система перестанет запускаться, если ПК не поддерживает технологию POPCNT.

Ситуация в основном затронет процессоры, вышедшие раньше 2009 года — ещё до линейки Intel Core i и линейки от AMD. Среди самых заметных чипов того времени можно вспомнить, например, сверхпопулярный Intel Core 2 Duo, до сих пор использующийся в некоторых компьютерах.

Стоит отметить, что пользователи устаревших процессоров всё ещё смогут пользоваться Windows 11, если они не обновятся до версии 24H2. Патч должен выйти осенью 2024 года — он наверняка станет последним крупным обновлением ОС до релиза WIndows 12.

Материалы по теме
Появился быстрый способ «сломать» Windows 11
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android