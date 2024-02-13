Windows 11 перестанет работать на ПК с устаревшими процессорами

Microsoft готовится ограничить работу Windows 11 на компьютерах с устаревшими процессорами. Как обратили внимание в издании WIndows Central, после выхода крупного апдейта 24H2 операционная система перестанет запускаться, если ПК не поддерживает технологию POPCNT.

Ситуация в основном затронет процессоры, вышедшие раньше 2009 года — ещё до линейки Intel Core i и линейки от AMD. Среди самых заметных чипов того времени можно вспомнить, например, сверхпопулярный Intel Core 2 Duo, до сих пор использующийся в некоторых компьютерах.

Стоит отметить, что пользователи устаревших процессоров всё ещё смогут пользоваться Windows 11, если они не обновятся до версии 24H2. Патч должен выйти осенью 2024 года — он наверняка станет последним крупным обновлением ОС до релиза WIndows 12.