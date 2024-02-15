Вышел трейлер фильма «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном

Кинокомпания FilmNation Entertainment представила трейлер фильма Knox Goes Away, который перевели в России как «Хитмен. Последнее дело».

Лента расскажет о Джоне Ноксе — профессиональном киллере. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, Ноксу придётся приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Indie. Права на видео принадлежат FilmNation Entertainment.

В главной роли снялся Майкл Китон, известный по «Бэтмену», «Основателю» и «Центру внимания». Он же выступил и режиссёром картины. В ленте также снялись Аль Пачино и Джеймс Марсден.

В российский прокат фильм выйдет 21 марта.