Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном

Вышел трейлер фильма «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном
Комментарии

Кинокомпания FilmNation Entertainment представила трейлер фильма Knox Goes Away, который перевели в России как «Хитмен. Последнее дело».

Лента расскажет о Джоне Ноксе — профессиональном киллере. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, Ноксу придётся приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Indie. Права на видео принадлежат FilmNation Entertainment.

В главной роли снялся Майкл Китон, известный по «Бэтмену», «Основателю» и «Центру внимания». Он же выступил и режиссёром картины. В ленте также снялись Аль Пачино и Джеймс Марсден.

В российский прокат фильм выйдет 21 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android