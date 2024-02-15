Выход игр на PlayStation, Diablo 4 в Game Pass и новые консоли: раскрыто будущее Xbox

Microsoft провела специальный выпуск подкаста Official Xbox Podcast, в котором рассказала о будущем своего игрового направления. Его ведущий Фил Спенсер объяснил, чего игрокам стоит ждать в ближайшие годы.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Xbox.

Самая главная новость, о которой ранее сообщали инсайдеры — Microsoft начнёт выпускать свои игры на консолях PlayStation и Nintendo. Первыми станут четыре неназванные игры — по данным инсайдеров, это будут Hi-Fi Rush и Pentiment, Sea of Thieves и Grounded. После этого и другие проекты Xbox выйдут на сторонних консолях, однако между релизом в сервисах компании и портом пройдёт не меньше года.

Фил Спенсер также обновил число подписчиков Game Pass — сейчас их 34 млн, на 9 млн больше, чем было ранее. Одной из главных игр сервиса скоро станет Diablo 4: она войдёт в линейку подписки уже 28 марта. После этого в Game Pass продолжат добавлять и другие игры Activision Blizzard.

Наконец, Фил Спенсер подтвердил, что компания уже работает над новым поколением консолей Xbox. Топ-менеджер назвал грядущее устройство «невероятным техническим прорывом», но не поделился деталями.