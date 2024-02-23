Ремастер Age of Mythology: Retold выйдет в 2024 году — первые детали и скриншоты

Microsoft провела большую презентацию, посвящённую серии Age of Empires. На стриме также поделились новыми деталями Age of Mythology: Retold — ремастера знаменитой игры, основанной на мифологии разных стран. Проект поступит в продажу до конца 2024 года на ПК, консолях Xbox и в Game Pass.
Видео доступно на YouTube-канале Age of Empires. Права на видео принадлежат Microsoft.
Так, переиздание знаменитой Age of Mythology получит обновлённую графику, полноценный сетевой режим с боями на Арене, противостояние ИИ с другими пользователями, большую сюжетную кампанию с 50 миссиями и другой воссозданный контент оригинальной игры.
Также авторы опубликовали первые скриншоты, на которых можно оценить уровень графики грядущего переиздания. Полноценный геймплей разработчики могут показать уже в ближайшие месяцы.
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft