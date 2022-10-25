Microsoft анонсировала ремастер культовой Age of Mythology

Microsoft анонсировала Age of Mythology Retold — ремастер культовой Age of Mythology. Компания представила первый тизер проекта и уточнила, что это именно ремастер игры 2002 года.
Age of Mythology Retold получит обновлённую графику, улучшенный геймплей и другие нововведения для более комфортного игрового процесса. Релиз игры состоится на ПК и в сервисе Game Pass, точной даты выхода у проекта пока нет.
Оригинальная Age of Mythology вышла 20 лет назад и фокусировалась на мифах и легендах Древней Греции, Египта и Скандинавии. Геймплейная база была практически идентична основной серии — Age of Empires. Игрокам нужно было возводить города, добывать ресурсы, создавать армии и уничтожать противников. Одним из главных элементов всей франшизы стал переход из одной эпохи в другую: от архаической до мифической.
- 25 октября 2022
-
21:03
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:05
-
19:54
-
19:05
-
18:48
-
18:07
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
17:05
-
16:31
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
14:07
-
13:48
-
13:47
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
11:42
-
11:31
-
10:41
-
10:07
-
09:34
- 24 октября 2022
-
19:52