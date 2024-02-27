Сообщества Steam внесли в реестр сайтов с запрещённой информацией в России

22 февраля в Едином реестре Роскомнадзора появилось упоминание Steamcommunity.com — главной страницы сообщества Steam и её ответвлений. На сайте ведомства сообщается, что страница «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Фото: Единый реестр Роскомнадзора

Несмотря на упоминание страницы в Едином реестре, страница сообщества Steam продолжает работать на территории России. В сервисе проверки ограничения доступа к сайтам страница Steamcommunity.com также отсутствует — к ней не применяли никаких мер.

Почему сайт Steamcommunity.com внесли в реестр сайтов с запрещённой информацией, неизвестно. Именно на этом домене публикуются обсуждения, скриншоты, иллюстрации, трансляции и другой пользовательский контент в Steam.