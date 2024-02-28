Новая Battlefield «вернётся к истокам» и выйдет в конце 2025 года — инсайдер

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился деталями будущей части Battlefield, ссылаясь на свои собственные источники. Сама EA пока ничего не рассказывала о новой части серии.

По словам Хендерсона, шутер не стоит ждать до октября 2025 года — именно в следующем году EA хочет выпустить игру, а о релизе именно в октябре рассказал инсайдер.

Хендерсон отметил, что новая Battlefield как бы «вернётся к истокам». В шутере будет классический мультиплеер на 64 игрока, четыре класса и полная переработка разрушаемости. Действие развернётся в недалёком будущем (2025–2030 годы). За сетевой режим отвечает сама DICE.

Также сообщается, что студия Ripple Effect трудится над условно-бесплатной игрой франшизы, в которой будет классическая королевская битва и режим Gauntlet, в котором команды будут соревноваться за наибольшее получение очков.