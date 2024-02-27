Last Epoch почти во всём превосходит Diablo 4: обзор игры

Фанаты диаблоидов годами ждали Diablo 4, но она оказалась хорошей игрой только для казуального игрока, которому не нужны десятки билдов и навороченный эндгейм. Там можно было смачно разносить монстров, с восторгом разглядывать эффекты и сходить с ума от дорогущих кат-сцен. В итоге многие геймеры прошли сюжетную кампанию, получили удовольствие и переключились на следующую новинку.

Увы, истинным фанатам, которые ещё в 1996-м дрались с Мясником, роскошного визуала и отточенного геймплея не хватило. В Diablo 4 было слишком мало рабочих билдов, а эндгейма хватало часов на 10 — даже три вышедших сезона ситуацию глобально не исправили.

Есть ли у разработчиков из Blizzard шанс вернуть разбежавшихся игроков? Вряд ли, ведь 21 февраля из раннего доступа вышла Last Epoch. Это бюджетный диаблоид, деньги на который собирали на Kickstarter, — вот только прокачка и контент там в разы интереснее, чем в Diablo 4. Неудивительно, что на пике в Last Epoch рубилось 264 тысячи геймеров.

Last Epoch: как играть?

Last Epoch официально продаётся в России, цена в Steam — 1475 рублей. Есть русские субтитры — правда, они некачественные, переводом будто занималась нейросеть.

Видео доступно на YouTube-канале Last Epoch. Права на видео принадлежат Eleventh Hour Games.

Зайти в Last Epoch сложно, но страдания того стоят

Last Epoch вышла в ранний доступ летом 2019 года. С того момента в игре в среднем зависало по пять тысяч человек с редкими всплесками до 40 тысяч. Похоже, это усыпило бдительность разработчиков. Вот почему наплыв в 200 тысяч геймеров попросту уничтожил серверы.

С релиза прошло много времени, но нормально проходить Last Epoch всё ещё невозможно. Вы часами ждёте места на сервере, вылетаете из игры посреди боссфайта и по пять минут переходите из одной локации в другую.

Единственный рабочий вариант — пройти Last Epoch в оффлайн-режиме за отдельного героя, несовместимого с онлайном. После пары дней мучений я согласился на это и не пожалел.

Геймплей привычен: бегаем по аренам, разносим врагов, ищем экипировку получше Фото: Eleventh Hour Games

Разработчики Diablo мечтают о такой прокачке

В Diablo 4 древо прокачки только казалось вариативным, но на деле у каждого класса была всего пара рабочих билдов. К примеру, вы могли собрать костяного, кровавого или призывающего некроманта — при этом для самых напряжённых боёв подходил только костяной. А если встречали в открытом мире варвара, он почти наверняка разносил врагов за счёт вихря.

В это время в Last Epoch у каждого класса по 15 способностей, и у всех своё обширное древо прокачки. К примеру, аколит (местный некромант) призывает скелетов. Поначалу миньоны хилые, но со временем они меняют классы, накладывают на союзников броню, поджигают, травят, замораживают, автоматически возрождаются и много чего ещё. Только вокруг этих модификаторов можно построить пару внятных билдов. Или же увеличьте количество скелетов до максимума и жертвуйте ими при каждой атаке осколками костей — так заклинание станет нереально мощным.

Древо прокачки для скелетов Фото: Eleventh Hour Games

Адекватная тактика выстраивается вокруг любой способности. Нравится рубить врагов Жатвой? Вложитесь в этот перк и добавьте остальным эффект проклятия. Теперь каждое применения Жатвы нанесёт повышенный урон. Надоело призывать скелетов и бить гадов косой? Обнулите прокачку и перераспределите навыки по другим веткам. Эта возможность доступна всегда, а сброс прогресса стоит копейки.

Важно, что активные и пассивные навыки многочисленны, но при этом понятны. Даже начинающий игрок взглянет на способности и разберётся, как скомпоновать их в рабочий билд. Это выгодно отличает Last Epoch от Diablo 4, где доступен минимум перков, и от Path of Exile, где нормально прокачаться можно только по запутанным гайдам.

Увы, кастомизации толком нет Фото: Eleventh Hour Games

Я впечатлился обилием билдов и пересобирал их каждые пару часов: то бегал с армией скелетов, големов и призраков, то стрелял костями, то рубил всех проклятой косой. Благодаря такой вариативности быстро забываешь о вылизанной Diablo 4 с её красивыми эффектам и смачными ударами. Единственное, чего не хватает, так это банальных уклонений из игры Blizzard — они сделали бы геймплей ещё динамичнее.

Контента хватит на сотни часов

Сюжет в Last Epoch типичный. Миру вот-вот настанет конец, и спасти его могут только чудесные артефакты. Нюанс в том, что собирать вещицы нужно в разных временных ветках: в эпоху процветания, во время, когда конец света уже близок, или в момент, где апокалипсис уже всё уничтожил. В итоге герой прыгает по эпохам, рубит злодеев и добывает артефакты — всё с кат-сценами, собранными из дешёвых слайдов. На фоне эпической сюжетки Diablo 4, где армия Инария билась с войском Лилит, это удручает.

К счастью, слабую историю прощаешь, ведь разработчики компенсируют её вагоном качественного контента. В Diablo 4 мне хватило 40 часов, чтобы пройти кампанию, выполнить множество сайдов, зачистить крепости и пощупать все эндгейм-активности. После 40 часов в новинке игрок всё ещё находится в начале пути и видит впереди море контента.

После кампании в Last Epoch стартует новый сюжет. Там герой исследует монолиты, в которых заключена параллельная реальность. В каждом монолите свои квесты, боссы и крутые награды. Взять хотя бы благословение «Великое пламя Чёрного Солнца», повышающее шанс поджечь врага на 50-80%. Ради таких бонусов хочется зачистить весь доступный контент.

Миньоны бьют врагов Фото: Eleventh Hour Games

Разработчики решили проблему с горой ненужного лута

По традиции жанра из врагов сыплются горы разноцветного лута. В других играх переизбыток мусорной экипировки раздражает. Зачистишь арену в Diablo 4 – и стоишь на ней пару минут, выбирая хоть чего-то стоящие вещи.

В новинке проблему решили системой фильтров. Она определяет, какую экипировку вы видите, а какая даже не подсвечивается. При желании настройте фильтры так, чтобы замечать только возвышенные мечи не ниже 50-го уровня, уникальную броню 45-го уровня и легендарные поножи 55-го левела с конкретными свойствами.

Система удобная, гибкая и лишена существенных ограничений. Уверен, скоро она появится в каждом уважающем себя диаблоиде.

Настройка лут-фильтра Фото: Eleventh Hour Games

Last Epoch: стоит играть?

Если любите жанр, обязательно зацените Last Epoch. Это идеальный диаблоид для игроков, которым Diablo 4 показалась примитивной, а Path of Exile — слишком перегруженной.

Только учтите, что пока нормально работает только офлайн-режим, а онлайн еле жив. Если вам важны кооператив и взаимодействие с другими игроками, лучше дождитесь патчей.

Оценка Last Epoch — 8 из 10

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Впечатляющая прокачка

Огромное количество контента

Гениальный лут-фильтр.

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