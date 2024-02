Nintendo подала в суд на создателей Yuzu — популярного эмулятора консоли Switch

Компания Nintendo подала в суд на разработчиков популярной программы Yuzu — эмулятора портативной консоли Switch. В своём заявлении японский производитель видеоигр отметил, что создатели программы занимаются пиратством, обходя защитное шифрование устройства и снижая выручку его авторов.

В Nintendo отдельно обратили внимание на релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom весной 2023 года. Ещё до релиза экшена число подписок на Patreon-аккаунт эмулятора удвоилось — пользователи якобы поддерживали пиратов, чтобы сыграть в новый эксклюзив на ПК, не заплатив за него напрямую. Компания заявила, что версию игры для эмуляторов скачали более 1 млн раз ещё до релиза проекта, что сказалось на его финансовых результатах.

Создатели эмулятора Yuzu тем временем не комментировали инцидент. Собираются ли разработчики программы участвовать в судебных разбирательствах или они примут требования Nintendo и прекратят разработку утилиты, пока неясно.