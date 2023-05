Yuzu, эмулятор Nintendo Switch, вышел на Android — некоторые игры работают отлично

Разработчики популярного эмулятора Nintendo Switch под названием Yuzu выпустили мобильную версию программы. Она уже доступна в Google Play полностью бесплатно, однако можно приобрести и платную версию приложения с ранним доступом к апдейтам и другими функциями.

Авторы отмечают, что доступная версия далеко не финальная — разработчикам ещё предстоит потрудиться над оптимизацией под разнообразное мобильное железо. Прямо сейчас для стабильной работы Yuzu на Android требуется мощный смартфон на базе Qualcomm Snapdragon с Android 11 и 8 ГБ оперативной памяти.

По первым тестам от самих разработчиков некоторые игры, например, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD и Donkey Kong Country: Tropical Freeze, работают в 60 FPS, однако полностью стабильная частота кадров пока не гарантирована.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom