Началась ранняя работа над третьим сезоном сериала «Властелин колец: Кольца власти»

По информации издания The Hollywood Reporter, ранняя работа над третьим сезоном сериала «Властелин колец: Кольца власти» уже началась. Более того, шоураннеры заключили новый трёхлетний контракт с Amazon MGM Studios.

Патрик Маккей и Джей Ди Пейн также запустили собственную продюсерскую компанию, а контракт поможет развиваться франшизе в будущем. Съёмки второго сезона сериала завершены, и он выйдет позже в этом году. Хотя третий сезон официально не заказан, предварительная работа над ним уже кипит.

По словам Маккея, команда многому научилась во время работы над первым сезоном шоу, поэтому второй должен стать в разы лучше, насыщеннее и масштабнее.

«Властелин колец: Кольца власти» рассказывает про события, развернувшиеся за тысячи лет до «Хоббита» и «Властелина колец».